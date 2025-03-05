櫃買主題業績發表會3/19起登場 21家公司參與
2025/3/5 12:17（3/5 13:13 更新）
（中央社記者何秀玲台北5日電）櫃買中心表示，配合上櫃公司2024年財報陸續公告，將自3月19日起推出7場業績發表會，主題包括電子科技、富櫃200、電子資訊、智慧科技、半導體與AI供應鏈、先進製程產業鏈及生技醫療，共21家上櫃公司參與。
櫃買中心今天發布新聞稿指出，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本次業績發表會安排特色產業等主題。
3月19日主題為電子科技，包括M31、富致、倍力；3月21日主題為富櫃200，包括聖暉、耕興、大樹。
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3月24日主題為電子資訊，包括桓達、大塚、安碁資訊；3月25日為智慧科技，包括騰雲、伯鑫、鐿鈦。
3月26日主題為半導體與AI供應鏈，包括家登、台特化、宜鼎；3月27日主題為先進製程產業鏈，包括精測、均豪、均華；4月7日主題為生技醫療，包括長聖、訊聯基因及太醫等。（編輯：張均懋）1140305
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