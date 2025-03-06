仁寶響應印度製造 推先進伺服器在地製造方案

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（中央社記者吳家豪台北6日電）代工廠仁寶擴大伺服器布局，今天宣布與卡爾亞尼集團（Kalyani Group）電子部門合作進軍印度市場，未來將在印度開展採用在地製造解決方案的伺服器業務，以響應印度政府的印度製造（Make in India）政策。

仁寶發布新聞稿指出，仁寶將提供伺服器相關的技術協助，包含監督伺服器的在地生產、組裝、測試活動和最終銷售。

仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）說，仁寶積極推進伺服器業務並建立多方夥伴關係，卡爾亞尼集團對於印度市場的豐富經驗，將使雙方合作產生加乘效果。期待這只是一個開始，未來雙方將有更多資通訊相關產品合作機會，共同創造更大價值。

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卡爾亞尼集團的電子部門主要從事電動車零件、電動摩托車、電動三輪車和商用車改裝零件，自2024年開始策略性將業務範圍擴展到資通訊領域，尤其是在人工智慧（AI）和伺服器產品領域。

卡爾亞尼集團電子部門今年2月宣布，在位於馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）普恩市（Pune）的先進製造工廠，推出印度製造的伺服器。（編輯：張均懋）1140306