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外資連8賣台股 調節債券ETF、華新與台積電

2025/3/6 19:50
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（中央社記者何秀玲台北6日電）權值股欲振乏力，台股今天開高走低下跌156.47點，收在22715.43點。外資賣超新台幣261.22億元，連8個交易日減碼，今天賣超群益優選非投等債ETF（00953B）逾2萬張居首，其次為華新逾1.5萬張，台積電排第5。

三大法人今天合計賣超285.34億元，其中自營商賣超52.73億元，投信買超28.61億元，外資及陸資賣超261.22億元。

根據證交所資料，外資賣超前5名以群益優選非投等債居首，為2萬1122張；其次為華新1萬5298張，其他依序為華邦電、元大台灣50（0050）皆減碼逾1萬張，第5名為台積電8976張。

外資買超前5名，第一名為中信中國50正2（00753L）4萬3870張；其次為中鋼2萬8703張，其餘依序為長榮航、凱基金、華航。

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華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，台積電擴大對美投資，今天股價走弱陷入震盪，最後收1005元，下跌15元，主要是因在美國設廠成本較高，美國總統川普也揚言要廢除晶片法補助。

儲祥生認為，川普的關稅策略未來仍存在很大變數，因其行事風格難以掌握，而今年4月美國將實施對等關稅，也將是市場觀察重點。（編輯：楊蘭軒）1140306

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