加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

製鞋股中傑128元掛牌 終場收200元漲幅56%

2025/3/7 14:10（3/7 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
製鞋廠中傑-KY於7日以128元上市掛牌交易，盤中高點225元，勁揚75.78%。圖為中傑-KY在台灣證券交易所舉行上市掛牌典禮。（中傑-KY提供）中央社記者潘智義傳真 114年3月7日
製鞋廠中傑-KY於7日以128元上市掛牌交易，盤中高點225元，勁揚75.78%。圖為中傑-KY在台灣證券交易所舉行上市掛牌典禮。（中傑-KY提供）中央社記者潘智義傳真 114年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北7日電）製鞋廠中傑-KY今天以128元上市掛牌交易，盤中高點225元，勁揚75.78%，終場以200元作收，漲幅56.25%。

中傑1983年發跡於台中大雅，專業製造品牌運動鞋、皮鞋和休閒鞋等鞋品，主要生產基地分布於亞洲，包含越南、中國各地，每年可生產約4000萬雙，合作客戶包含New Balance、ANTA（FILA、DESCENTE）、LI-NING、Columbia（Sorel）、Clarks、lululemon、HUGO BOSS、UA、OluKai、ARIAT、SUN DAY RED。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中傑-KY說明，目前已註冊專利權自動化設備，包括自動噴塗防黴劑、自動鞋面熱切等，並持續研發智慧型視覺辨識品質系統、3D視覺辨識系統及模組式機械手臂噴塗機，以及各種提升生產效率自動化設備，如電腦針車、電腦裁切及印刷等。

中傑2024年營收新台幣270億元，年成長率19%，2024年前3季每股盈餘9.22元；2025年1月營收20億元，年增22%。（編輯：張均懋）1140307

#大雅
#越南
#亞洲
#製鞋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：