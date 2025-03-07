安聯人壽去年新契約保費收入682億元 今年拚市場前3

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（中央社記者羅元駿台北7日電）安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）今天指出，2024年全年初年度保費收入（FYP）為新台幣682.85億元、年成長42.2%，壽險業中排名第4；他也喊出2025年要衝上前3名。

安聯人壽今天舉行媒體座談會，羅偉睿、營運長陳俊宏、業務長劉育群等人出席。

安聯人壽指出，根據壽險公會統計，安聯人壽2024年投資型保險商品總保費收入年成長38.2%，市占率17.7%。安聯人壽2024年初年度保費收入（FYP）為682.85億元、年成長42.2%，業界排名第4，占全台壽險業FYP的8.1%。

羅偉睿說，安聯人壽2024年的FYP排名為台灣壽險業第4，前3名包括國泰人壽、富邦人壽與南山人壽。他喊出2025年安聯將成為市場第3的目標，因2024年安聯的FYP年增率為業界第1。

安聯人壽補充，今年1月保單銷售動能強勁，投資型保險總保費收入為59億元，穩居外資壽險公司第1，總體初年度保費收入則為65億元、排名業界第4。

為維持成長態勢，羅偉睿分享安聯人壽的「3x3x3」策略，首先是強勁的通路，包含自有業務、銀行保險和保險經紀；再來是投資型、利變型和保障型等3產品群組，最後則是客戶體驗、價值成長與數位化3原則。

羅偉睿也分享，目前世界處於「長久危機」（permacrisis）狀態，包含地緣政治、氣候風險、人口變遷與科技變革，都對全球經濟造成影響；私部門的協助處理日益重要，而安聯投入相當多的時間與資源做好法令遵循與風險管理。

陳俊宏說，安聯人壽持續投入資料與人工智慧（AI），並專注在金融科技、升級數位系統等作為。今年2月正式開辦生物辨識行動投保，讓客戶的行動投保能全程無紙化，同時，也從使用者體驗的角度，開創壽險業首家的友善共享瀏覽服務。

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針對防詐議題，陳俊宏指出，安聯人壽透過電訪客戶方式，確認無詐騙因子並強化阻詐，2024年保全成功312件，年化保費近2000萬元。

劉育群則指出，目前安聯人壽約有5400多名業務員，預計每年要找進1400名業務員，整體公司業務員人數維持在5500名。他補充，數據看來有較高的脫落率，但整體是保持淨成長，安聯人壽更希望做到優質增員。（編輯：楊蘭軒）1140307