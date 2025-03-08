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台大徵才博覽會 金控搶人才釋逾3萬職缺

2025/3/8 14:25
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（中央社記者羅元駿台北8日電）台大校園徵才博覽會今天登場，各大金控與旗下子公司合計釋出超過3萬個職缺，其中光「金控雙雄」富邦金、國泰金的缺額就破1.4萬人。金融機構也不只招手一般專業職位，打出年薪百萬尋找儲備幹部。

台大校園徵才博覽會今天開跑，相當多學生參與，各家金控也派出多名高階主管，面對面與學生分享職涯經驗。

觀察主要業者開出的職缺數，國泰金暨5大子公司合計招募7500名內外勤人才，2025年也以數據、雲端、軟體工程等職缺，數位科技人才需求超過800位，與去年相比人數成長60%、創歷年新高。另外，儲備幹部預計找82名。

富邦金控及子公司今年將聯合招募6700名人才，其中，儲備幹部計畫招募範疇包含法人業務、投資研究與交易、數據科學、數位金融、經營管理、金融商品，總共涵蓋9家公司、6大領域、28個組別。

中信金今年全年擬招募逾7500人，儲備幹部則預計招募逾60位。

玉山金今年將招募50位儲備幹部及550位人才，其中首年年薪可達百萬元的儲備幹部計畫又細分為儲備幹部MA、財金TA及科技TMA等3大類。

永豐金今年預計徵才1800人，包括金控的「Turing Plan AI」尋找AI人才、永豐銀行的策略人才、永豐金證券MA，以及法人金融、數位金融、資訊、AI科技等類別。

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元大金今年招募策略發展、投行法金、數位金融及投資交易4大類組，共30至50名儲備幹部。凱基金及旗下子公司則釋出近4000個職缺，其中也預計招募近百位儲備幹部，並同步啟動暑期實習計畫。

台新金今年釋出超過3500個職缺，涵蓋數位金融、科技發展、行銷與管理等領域；主打年薪超過百萬的儲備幹部計劃，今年預計招募70人。新光金暨各子公司今年則預計招募3500名內外勤人員。（編輯：翟思嘉）1140308

凱基金
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