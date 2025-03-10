全聯促銷出貨延後惹議 消基會籲盤點量能

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）消基會今天表示，去年接獲消費者申訴預付費用購買全聯福利中心特價品，卻遲未交貨，呼籲促銷前先盤點量能。行政院消保處說，業者有稱超出預期，建議風險控管以免傷及信譽。

消費者文教基金會接受中央社電話訪問指出，去年12底月接獲消費者申訴，稱去年10月在全聯福利中心門市、櫃檯看到電動牙刷搭配牙膏的特價組合商品廣告，目睹有消費者付費拿到產品，但自己結帳時沒有貨，所以預付後取得購買單據，被告知過年後可取貨。

消基會說，消費者還說，店員也會主動向沒有看到廣告的人詢問要不要購買，但是自己後來都沒拿到產品；之後消基會也發現業者的臉書上出現拿不到產品的消費者表達不滿，於是業者共提供退款及換貨3種方案。

消基會進一步說，包含地方消保官也接獲申訴，在調解前，業者又通知促銷品出貨，可是沒有給予出貨時間，呼籲業者應實地盤點量能再促銷，以及要退款或換貨，應尊重消費者的選擇。

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行政院消費者保護處簡任消保官梁明圳指出，地方消保官也有接獲相關申訴，因此行政院消保處已邀請全聯、經濟部、公平交易委員會、地方消保官等一起開會，並請通路的主管機關經濟部持續追蹤，經濟部也已發函請全聯提出說明。

他並說，業者也有說明這次消費者迴響超過過往行銷經驗，對於此案涉及債務不履行，已建議業者推促銷時應做風險控管，否則也會損害自身商譽。（編輯：陳清芳）1140310