14家金控前2月獲利衝破千億年增6.9% 富邦金奪3冠王

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（中央社記者羅元駿、張璦台北10日電）14家上市金控2月合計稅後淨利新台幣472.35億元、年成長6.63%，累計前2月共賺1050.08億元、年增6.93%。富邦金光是2月就大賺148億元，前2月稅後淨利達300億元、年成長34%，每股稅後純益（EPS）2.2元，單月、累計以及每股獲利居金控業龍頭。

富邦金旗下富邦人壽2月稅後淨利95億元、前2月稅後淨利181.8億元，分別創下歷年同期及前2月的第3高紀錄；2月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。另外，北富銀2月稅後淨利31.5億元，前2月稅後淨利70.5億元、年成長22%，獲利創歷史新高。

國泰金2月稅後淨利77.9億元，累計前2月稅後淨利222.8億元、年成長9%，EPS達1.53元。子公司國壽因反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作得宜，2月單月稅後淨利為31.3億元、累計稅後淨利達125.6億元。另外，國泰世華銀、國泰產險、國泰證及國泰投信累計稅後淨利皆創同期新高。

中信金2月稅後淨利為49.11億元，累計前2月稅後淨利117.38億元、躍過百億門檻，EPS為0.6元，每股盈餘創歷史新高。主要子公司中信銀行雖受到小月影響，但在存放款基盤及淨利差持續擴大，加上財富管理動能維持強勁下，2月單月稅後淨利為42.34億元、月增5%；累計前2月稅後淨利為82.58億元，較去年同期增10%。

凱基金2月稅後淨利為34.62億元，前2月稅後淨利則為71.18億元，創歷史同期新高，較去年同期成長約27%，EPS為0.42元。

永豐金2月稅後淨利為24.42億元，月減15.9%，其中主因為永豐銀計息天數較1月減少3天、財管與法金業務手收動能降低導致。永豐金累計前2月稅後淨利為53.45億元，年增21.4%，EPS為0.42元。

元大金2月稅後淨利為25.11億元，累計前2月稅後淨利為51.17億元、EPS為0.4元。受到台股2月日均量增加，證券經紀手收為證券子公司主要獲利來源，稅後淨利為13.91億元。

玉山金2月稅後淨利為27.24億元，累計稅後淨利為57.5億元，創歷年同期獲利最高紀錄，較去年同期成長39.67%，EPS為0.36元。

台新金2月稅後淨利20.1億元，累計前2月稅後淨利達36億元，EPS為0.25元。子公司台新銀2月單月稅後淨利為16.1億元，累計稅後淨利達32.1億元、較去年同期增3.9%。

新光金2月再次成唯一虧損金控，2月稅後虧損23.59億元、累計前2月虧損42.27億元，每股稅後虧損0.24元，主因為新光人壽虧損導致。新壽因採用外匯價格準備金新制，匯兌利益全數提存外匯價格準備金、無法挹注獲利，且考量市場震盪、未積極實現資本利得，新壽2月單月虧損31.32億元。

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不過，新光金子公司新光銀2月稅後淨利為5.3億元、累計稅後淨利達10.95億元；另外，元富證、新光投信與新光金保代等子公司皆有獲利。

4大公股金控方面，兆豐金前2月稅後淨利62.4億元，年減18.5%，EPS為0.42元、續居公股之首；第一金前2月稅後淨利49.49億元，年成長5.9%；華南金前2月稅後淨利36.76億元，年成長3.3%；合庫金前2月稅後淨利30.99億元，年減13.1%。（編輯：潘羿菁）1140310