台股跌勢收歛 22000點失而復得

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（中央社記者潘智義台北11日電）關稅議題讓美國出現經濟疑慮，造成美股重挫，台股今天早盤一度跌逾600點，盤中跌勢收斂，22000點整數關卡失而復得，高低點落差逾300點。

10時32分，加權指數為22051.41點，下挫407.74點，成交值新台幣2449.75億元。

台積電早盤一度跌35元，盤中跌勢收斂至979元，下挫19元；鴻海跌3.5元至168.5元，聯發科、廣達跌勢明顯收斂，研華盤中翻紅，高點分別為1385元、255元、396元。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海僅陽明小跌，長榮、萬海上漲。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，雖然美股大跌牽動台股，但台股已跌了一段，所以盤中出現長下影線，聯發科、研華、廣達都從低點往上。

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儲祥生說明，美股大跌主因關稅議題，特斯拉、輝達股價都重挫。由於美國總統川普政策隨時都在變，即便出現美國經濟衰退疑慮，美國聯準會（Fed）3月20日的利率會議恐怕也不易做出具體說明。

他指出，美科技股過去3、4年維持漲勢，漲多回檔，造成台股跟跌，只能先觀察資金是否暫時流向傳產股。（編輯：張均懋）1140311