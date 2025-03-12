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吳東亮：若台電獲撥補電價可不調漲 盼朝野凝聚共識

2025/3/12 15:00
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（中央社記者劉千綾台北12日電）台電若無法獲得千億預算撥補，4月電價調漲壓力大。工商協進會理事長吳東亮表示，台電經營很辛苦，若要調漲電價也無可厚非，但將影響民生和工業用電；若台電獲得補貼，可降低電價調漲的可能性，不過仍須朝野好好討論、凝聚共識。

電價會前會將在近期舉行，台電推演3種劇本，最佳情境為立法院同意千億預算撥補即可不漲電價，但考量是否能順利撥補仍存在變數，折衷之下，台電內部規劃，若要讓今年不再擴大虧損，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲。

吳東亮今天出席論壇活動受訪表示，為了AI、高科技和傳統產業發展，台灣需要有充分、安定、多元且價格合理和有競爭力的電力供應。

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不過，吳東亮表示，台電經營得很辛苦，以企業經營來看，台電若要調漲電價無可厚非，但電價調漲牽涉民生和工業用電，建議朝野要好好討論以達成共識，假設台電獲得補貼，就可以降低調漲電價的可能性，但這仍須朝野凝聚共識才走得下去。

台電近年因吸收民生電價，截至去年底累積虧損已達新台幣4229億元。為避免虧損雪球愈滾愈大，台電內部推演3個劇本，最佳情況是總預算覆議案通過，獲得千億撥補，即無需調整電價。（編輯：林淑媛）1140312

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