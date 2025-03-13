上詮開發低能耗高速矽光技術 獲經部補助3600萬元

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（中央社記者劉千綾台北13日電）AI浪潮推升高效能運算需求，上詮開發台灣首創的微光學光纖陣列耦合技術，將光纖耦合技術導入晶片封裝，提升傳輸效率並降低功耗，獲得經濟部補助新台幣3600萬元，同時上詮開發高精度光纖耦合封裝平台，強化台灣矽光封裝能力。

經濟部產業技術司近日召開A+企業創新研發淬鍊計畫決審會議，通過上詮光纖通信股份有限公司、濰元科技股份有限公司、台灣百應生物科技股份有限公司3項計畫，分別於半導體、人工智慧、衛星通訊等領域進行研發，預期帶動投資逾1億元。

經濟部技術司今天發布新聞稿表示，隨著AI與高效能運算需求不斷提升，資料傳輸速度與能耗成為關鍵挑戰。上詮開發台灣首創的微光學光纖陣列耦合技術，將光纖耦合技術導入晶片封裝，提升傳輸效率並降低功耗。

根據計畫核定內容，上詮計畫案的核定總經費為9000萬元，其中由經濟部補助3600萬元。

技術司說明，目前傳統電子與銅線傳輸方式在高速運算設備上耗能驚人，如51.2T交換器系統約需2400W電力，而透過矽光技術，可將功耗降低約64%，大幅提升能源效率。

同時，上詮開發高精度光纖耦合封裝平台，可補足台灣在量產設備上的不足，並降低生產成本，強化台灣在矽光封裝領域的全球競爭力。

第2案為濰元科技申請的低耗電便攜式低軌衛星地面收發射頻前端模組開發計畫，技術司表示，濰元科技成功研發突破傳統衛星通訊設備笨重、耗能高的限制，為全球首創低耗電可攜式低軌衛星地面收發模組。

技術司表示，這項計畫整合相位陣列天線、微處理電路、LCD等技術，能根據內建的衛星軌道座標自動調整最佳擺放角度，以提升通訊效率，同時降低至少30%功耗，並減少超過3成的通訊成本。

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因應智慧化監測技術成為養殖業的新趨勢，台灣百應生物科技申請的智慧家禽AI Camera-邊緣運算及AI供需優化系統計畫，打造高精準、耐用且具高度可擴展性的家禽監控解決方案。

技術司表示，這項計畫能即時追蹤雞隻生長狀況，包括每日增重、重量分佈、活動水平等關鍵指標，協助養殖業者提升生產效率，優化供應鏈管理，進一步穩定肉品市場價格。預期計畫完成後可帶動逾3億元產值，推動台灣智慧畜牧科技進軍國際市場。（編輯：張均懋）1140313