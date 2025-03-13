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智邦去年每股稅後淨利21.49元 創歷史新高

2025/3/13 21:03
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（中央社記者潘智義台北13日電）網通廠智邦科技今天董事會通過2024年第4季稅後淨利新台幣45.25億元，季增70.75%，每股稅後淨利8.1元；全年合併稅後淨利120億元，年增34.52%，全年每股稅後淨利21.49元，創歷史新高。

智邦科技統計，2024年第4季合併營收389.72億元，季增38.23%，年增77.50%；全年合併營收1104.25億元，年增31.16%。營業利益51.69億元，季增49.25%。

智邦日前表示，2025年人工智慧（AI）仍是主流，全球整體資料中心算力規模需200GW，每GW的圖形處理器（GPU）投資高達400億至600億美元。同時，智邦將持續關注地緣政治議題，以分散風險為原則進行全球布局。

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智邦統計，第4季合併營業毛利80.51億元，年增52.19%，季增43.55%；合併營業利益51.69億元，年增59.89%，季增49.25%。全年合併營業毛利227.78億元，年增18.25%；合併營業利益136.01億元，年增18.26%。

智邦指出，第4季合併稅前淨利56.59億元，年增106.97%，季增71.03%；合併稅後獲利45.25億元，年增100.90%，季增70.75%；全年合併稅前淨利151.34億元，年增28.99%。（編輯：楊凱翔）1140313

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