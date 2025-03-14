集邦：美徵關稅備貨需求恐減 面板5月產能調控待觀察

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（中央社記者潘智義台北14日電）美國加徵關稅議題持續發酵，集邦科技副總經理范博毓今天表示，電視品牌因應關稅生效前加速備貨，帶動今年上半年面板需求，但需求恐逐步遞減，面板廠可能在4、5月調控產能因應。

集邦科技今天舉行研討會，范博毓指出，受美國加徵關稅影響，今年面板上下半年的出貨比重「頭重腳輕」，加上中國以舊換新政策，使上半年面板出貨明顯增加，下半年需求將轉弱，除非有新的利多。

范博毓表示，中國補貼家電政策，拉抬電視自去年第4季到今年第1季需求，隨後可能逐步遞減，品牌商將降低備貨量；因應美國加徵關稅，電視面板報價漲勢趨於和緩，4、5月價格上不去，面板廠將面臨調控產能壓力。

他說，面板廠與電視品牌商「諜對諜」，面板廠只要見到需求放緩，供給就踩煞車；雖然傳聞面板廠可能在第2季進行大修，來調控產能，但其實目前並沒有真的說要大修，4月調控產能力道應該不大，主要還是觀察5月調控產能的幅度。

范博毓直言，若面板廠第2季能有效調控產能，將有利下半年產業維持健康生態，下半年旺季需求才有機會發揮，否則不確定因素存在，面板下半年仍可能被迫繼續調控產能。

資訊電子面板部分，他說明，今年液晶顯示器（Monitor）面板需求，主要還是看美國課關稅，品牌商上半年能備貨就先備，價格沒太多利潤空間，由於與液晶顯示器與電視面板產能具有排擠效應，電視面板上半年漲價，面板廠也希望液晶顯示器面板也能跟漲，否則今年恐怕沒機會了。不過，電視面板價格走弱，液晶顯示器面板恐也漲不上去，關鍵依然是看4、5月整體產業環境表現。

至於筆電面板，他分析，美系筆電品牌布局東南亞腳步加快，受關稅衝擊程度應該不大，但聯想、雙A品牌影響較大，筆電品牌商第1季備貨需求沒因關稅增加很多，似乎與淡季差不多，可說持平到第2季。

另外，面板廠調空產能在4月尚不明顯，5月才是較關鍵時間，針對中國618檔期，4、5月應完成備貨，可先觀察美國對墨西哥加徵25%關稅，是否如期在4月執行，對中國關稅是否再加碼，甚至對東南亞國家是否也課稅，若這些國家地區都加徵關稅，對產業就是負面因素。

集邦調查，面板產業出貨以往都是上半年約48%、下半年約52%，但今年上半年可能占51%、下半年49%。

范博毓認為，面板產業進入相對穩定狀態，中國產能集中，但台廠仍面臨壓力，欲尋找出路，除傳統顯示業務之外，還要跨入半導體、微型發光二極體等新型顯示產品。因此，台廠這幾年調整恐攸關公司存續，預期面板廠因應既有領域下滑情況，現階段將提前因應，關鍵是非，業者一般設定未來2、3年達成目標。

他指出，友達併德國汽車零件供應商BHTC，期盼移動業務占整體營收3成、系統業務占2成，如此便可達成非傳統顯示業務占比超傳統越顯示業目標；後續將觀察BHTC併入友達的綜效發揮程度，關鍵時點應落在2026、2027年。

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新一代面板顯示技術部分，集邦資深副總經理邱宇彬預期，微型發光二極體（Micro LED）明年可望搭上新能源車市場需求，但目前新能源車只有中國市場熱度不減，其他市場都在下滑，也影響車用微型發光二極體市場，業者須先找立基型產品，如採用透明顯示、隱藏顯示技術的產品；讓數位顯示、傳統車輛氛圍兩件事融合。

邱宇彬認為，微型發光二極體面板市場大幅成長的轉折點，就在接下來兩年，而電視不會是微型發光二極現階段的轉折點，主因成本高、利潤不夠好，所以面板廠寄望車用市場的利基型產品帶動需求。（編輯：楊凱翔）1140314