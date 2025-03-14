聯強展望2025年 看好AI應用帶動PC換機潮

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）3C通路大廠聯強去年營收創高，展望2025年，聯強副總裁杜書全看好，在AI應用帶動下，PC換機潮將逐漸發酵，尤其電競電腦及組件去年衰退幅度大，預期今年市場可望回穩。

聯強去年營收新台幣4260.09億元，年增7.5%，創歷史新高；歸屬母公司淨利92.12億元，比2023年成長26.3%，終止連2降，每股純益5.52元。公司董事會決議每股擬配發現金股利4元，股利配發率72.4%。

聯強今天舉行法人座談會，杜書全表示，去年公司營運成長，主要動能來自商用市場，包括數據中心（Data Cneter）相關產品營收年成長37%，儲存設備相關營收成長22%。隨著商用市場持續數位轉型，加上AI應用愈來愈成熟，他看好聯強今年商用營收可望持續成長。

消費性市場部分，杜書全表示去年表現不盡理想，尤其是電競市場出現比較大幅度衰退。但他看好，在AI應用帶動下，對於今年PC換機需求有所期待。

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區域市場方面，聯強持續深耕印尼市場，去年因為有新的中國手機品牌導入，對成長貢獻相當大。去年聯強印尼營收年增19%，占公司營收比重站上1成，規模已超越台灣市場。

聯強表示，印尼營收已連4年創新高，去年一舉突破400億元大關，其中通訊業務大幅成長80%，商用加值業務也成長13%。（編輯：楊蘭軒）1140314