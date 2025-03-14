國泰金：股利一定比去年好 保險接軌後併購轉積極

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（中央社記者羅元駿台北14日電）國泰金2024年獲利創次高，外界關心今年股利政策。國泰金今天指出，獲利會反映在今年的股利，一定優於去年；保險業接軌新制後，金控將強化各子公司發展，並積極看待併購機會。

國泰金今天舉行2024年第4季法人說明會，國泰金2024年全年稅後淨利為新台幣1112億元、年增116%，每股稅後盈餘（EPS）為7.29元。

外界關注股利政策，國泰金財務長陳晏如說明，國泰金去年獲利創歷史次高，股利分配量能充足；至於配發率會受到EPS波動影響，如2021年EPS超過10元，配發率就有落差。

股利配發率的計算公式是每股股利除以每股盈餘（EPS），衡量每股股利占EPS的比率。國泰金2023年EPS為3.24元，2024年每股配息2元，配發率為61.7%。

陳晏如強調，以國泰金2024年獲利創次高，反映在今年發放的股利上，股息殖利率一定更好，會向董事會和股東提出具競爭力、良好的股利政策。

國泰金總經理李長庚則表示，股利政策常用各種不同公式衡量，像是殖利率、配發率等，4月將召開董事會決定股利金額，經理部門一定努力做出績效，並和董事會溝通爭取比去年更好的股利。

台灣保險業將於2026年正式接軌國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17）及台版保險業新一代清償能力制度（TW-ICS），保險業者都積極強化資本。

李長庚說明，近幾年國泰金的財務多集中在資產占比最高的國泰人壽以利順利接軌，未來接軌後會讓股利指標恢復正常，讓投資人不用去猜。他強調，從股利量能等數據來看，今年股利一定會比去年好。

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金控近期吹起整併風，外界關心國泰金後續併購擴張計畫。李長庚回應，為了拚國壽接軌，過去幾年時間透過增資、厚實壽險資本，因此併購速度相對放緩。

李長庚坦言，過去在擬定長期計畫時常向子公司主管道歉。他舉國泰證券為例，其業務成長快，應可分配更多資本成長，但獲利都上繳金控。不過，未來接軌新制後，金控會積極擴張，且將累積的資本強化各子公司發展，也積極看待併購機會。（編輯：楊蘭軒）1140314