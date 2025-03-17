加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

數發部推動CMMC第三方驗證 助打入美國防供應鏈

2025/3/17 14:20（3/17 14:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
數發部數產署17日舉行台灣資安產業推動策略記者會。CMMC是美國國防部所實施的資通安全措施規範，數產署署長林俊秀表示，目前積極推動台灣成立CMMC第三方驗證機構（C3PAO），預計今、明年向美國申請，希望幫業者打入美國的國防供應鏈。中央社記者蘇思云攝 114年3月17日
數發部數產署17日舉行台灣資安產業推動策略記者會。CMMC是美國國防部所實施的資通安全措施規範，數產署署長林俊秀表示，目前積極推動台灣成立CMMC第三方驗證機構（C3PAO），預計今、明年向美國申請，希望幫業者打入美國的國防供應鏈。中央社記者蘇思云攝 114年3月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北17日電）美國國防部為強化國防供應鏈資安，推行網路安全成熟度模型驗證（CMMC）計畫，6月正式上路。數發部數產署今天表示，輔導漢翔與其6家供應鏈符合CMMC規範，也推動台灣成立CMMC第三方驗證機構（C3PAO），預計今、明年向美國申請，盼助業者打入美國的國防供應鏈。

數位發展部數位產業署今天舉行「台灣資安產業推動策略」記者會，包括數發部政務次長林宜敬、數產署長林俊秀等出席說明。

林俊秀指出，美中貿易戰帶給台灣資安產業的機會，如今，企業資安成熟度是進入美國國防產業鏈的敲門磚。為確保跟美國國防部簽約的承包商跟分包商都有足夠的資安措施，CMMC（Cybersecurity Maturity Model Certification）規範預計今年6月正式上路，意味業者未來若為採購商、直接跟美國國防部做生意，CMMC合規將是重要門檻。

數產署官員表示，直接第一線要跟美國國防部做生意的廠商須符合CMMC，但對於後端層層供應鏈廠商的規範程度，可能不用到100%。如果台灣廠商可取得CMMC合規，對於打入第一線大廠供應鏈還是有所幫助。

數產署從2023年起，連續2年邀請美方來台辦理CMMC合規訓練營與實地評估作業。林俊秀指出，除了協助台灣培育160名CMMC專業人才外，也輔導漢翔與其6家供應鏈廠商符合CMMC規範，成為台灣國防產業供應鏈合規示範案例。

此外，根據美國分階段規定，明年6月起廠商除了要CMMC合規外，更要進一步取得CMMC第三方驗證。

林俊秀表示，美國目前只有一家在做CMMC第三方驗證，需求量很大。數產署持續跟美國合作，推動台灣成立CMMC第三方驗證機構，預計今、明年會向美國申請，若能成立驗證機構，有助於在地驗證國內廠商，節省廠商所花費時間與成本。

google news透過 Google News追蹤中央社

數產署官員指出，台灣籌備單位資策會已經著手推動2到3年，包括稽核人員陸續考取證照、機構技術等都要準備好，台灣若能成立CMMC第三方驗證機構，未來東南亞也有合作機會。不過，後續時程還是要看美方流程與回應。

林宜敬表示，CMMC規範對於資安產業來說，包括認證、輔導、提供資安產品服務都是可能的潛在商機，透過爭取在台灣設立CMMC第三方驗證，希望讓驗證也能成為產業生意。（編輯：蘇志宗）1140317

#漢翔
#數位發展部
#林俊秀
#美國國防部
#數產署
#數發部
#林宜敬
林俊秀
數發部證實 數位產業署代理署長林俊秀將真除
林宜敬
數發部建AI訓練語料庫 擬提1年期隱私強化計畫資安署長蔡福隆提4大策略 盼壯大台灣資安產業
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：