台積電AI概念股衝鋒 台股漲150點收22118點

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（中央社記者江明晏台北17日電）台股今天開高，盤中一度大漲338點，躍上22300點，台積電終場上漲11元，收在970元，加權指數尾盤漲勢壓低，上漲150.58點，收在22118.63點，重返22000點大關，輝達（NVIDIA）GTC等AI概念股、貨櫃三雄走勢堅挺。

台股終場上漲150.58點，收22118.63點，成交值新台幣3018.8億元；電子股上漲0.77%、金融股走揚0.62%。代表中小型股票的櫃買指數漲0.33%。

觀察權值股表現，台積電今天盤中最高至985元，終場收在970元，上漲11元，漲1.15%。

輝達（NVIDIA）一年一度的GTC大會即將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西（San Jose）登場，多數相關概念股今天股價強漲，除了鴻海跌1.18%，聯發科勁揚1.79%、台達電強漲逾4%、華碩上漲約2.6%。

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