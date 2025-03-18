台股開高走低 台積電秒填息盤中漲幅收斂

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（中央社記者何秀玲台北18日電）台股今天開高走低，上漲逾百點後，漲點開始收斂。權王台積電開盤秒填息，盤中漲幅出現收斂，聯發科盤中上漲50元；部分IC設計、CPO矽光子概念股今天表現不俗。

截至10時25分，加權指數為22226.52點，上漲107.89點。電子股盤中上漲0.53%，金融股上漲0.23%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.96%。

大型權值股盤中表現漲跌互見，台積電上漲3元，為968元，聯發科上漲45元，鴻海下跌0.5元，為167.5元。

全球最大的汽車門把AM供應商虎山今天掛牌上市，上演蜜月行情，股價早盤為125元，漲幅達49%。

IC設計概念股中，世紀和點晶分別以1330元、24.45元攻上漲停；揚智盤中上漲5.31%。

CPO矽光子概念股中，虎門科技和立碁皆上漲逾7%，全新和環宇-KY皆上漲逾2%。

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資深分析師王兆立向中央社記者表示，今天台股開高走低，除了因台積電秒填息後，開高漲幅出現收斂之外，另外美股17日收盤，雖主要指數上漲，但輝達（NVIDIA）股價下跌。

他表示，輝達GTC大會登場，台灣時間19日凌晨輝達執行長黃仁勳將在GTC大會發表主題演講，可觀察相關概念股表現。（編輯：張均懋）1140318