台股開低走低跌勢擴大 AI概念股走弱

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（中央社記者潘智義台北19日電）台股今天開低走低，盤中跌勢擴大，AI概念股紛紛走弱，指數一度跌逾180點，至10時47分，加權指數下跌180.23點至22091.44點，成交值新台幣1397.79億元。

台積電盤中跌13元至958元，鴻海下挫2元至165.5元，聯發科漲勢收斂，廣達跌4至255.5元。

貨櫃三雄長榮盤中小跌，陽明、萬海上漲。

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台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股部分科技股近日上漲，主因輝達（NVIDIA）召開GTC大會，但輝達執行長黃仁勳演講卻未能繼續激勵科技股表現，台股短線持續區間整理。

黃文清指出，美國聯準會（Fed）即將召開利率會議，暫不動作機率較高，通膨、就業數據，以及關稅議題仍是關鍵指標，須待下半年景氣真的明顯受影響之際，才會考慮降息。（編輯：張均懋）1140319