上銀：邁萃斯大型齒輪磨床 獲日廠訂單

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）傳動元件大廠上銀今天表示，轉投資邁萃斯精密大型齒輪磨床，獲得日本產業大廠訂單，一台訂單規模超過1億日圓，持續布局歐洲、澳洲、加拿大與日本等市場，邁萃斯在新竹鳳山工業區新廠2024年12月已取得執照與營運許可，規劃投產。

根據資料，邁萃斯生產各式齒輪製造刀具與齒輪磨床。上銀透過新聞稿說明，在日前的2025台北國際工具機展（TIMTOS）中，邁萃斯展出大型齒輪磨床產品，鎖定工程機械、建築機械、風力發電、礦業與起重機產業設計場域，獲得日本廠商訂單。

上銀指出，全球受地緣政治影響，戰後重建需求提升，帶動相關產業設備需求激增，使邁萃斯大型齒輪磨床機型近年銷售成長，主要銷往歐洲、澳洲、加拿大與日本等市場。

其中在日本市場，上銀表示，日本客戶對工具機品質要求嚴苛，加上日圓匯率貶值影響，企業在投資設備時更為謹慎，考量機台占地與產能效益等因素，高階齒輪加工磨床的加工精度與高效能特性，可在日本市場帶動訂單量成長。

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上銀說明，儘管全球工具機產業景氣趨緩，但高階市場對齒輪加工精度與效率的要求日益提高，推動高階磨齒機需求大增。

在產能規劃，上銀表示，邁萃斯提前布局，新竹鳳山工業區新廠已在2024年12月取得執照與營運許可，預期投產後可大幅提升產能。（編輯：林家嫻）1140319