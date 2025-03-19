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華夏：俄烏有望和談 帶動PVC重建商機

2025/3/19 20:09
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（中央社記者何秀玲台北19日電）生產與銷售塑膠布、塑膠皮的PVC（聚氯乙烯）業者華夏今天在證交所舉辦法說會。華夏發言人吳建興表示，近期俄烏戰爭有望和談，對PVC產業來說具有很大重建商機。

美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭18日通話商討俄烏停火，同意和平進程將從能源和基礎設施停火開始，並針對全面停火等方面進行技術談判。

吳建興表示，雖然亞洲地區輸入烏克蘭有高運價的問題，不過對亞洲PVC銷售仍間接有利，因為當大家都從歐美輸入，亞洲供應量被稀釋，將弱化原本的價格競爭，華夏有望間接得利。

談到今年第1季原物料走勢，吳建興說，乙烯方面，在中國煉化產能計劃性擴張不見放緩下，2月經濟數據雖略有好轉，但尚未反映於石化產品價格走勢，預期乙烯市場供需不平衡情況恐持續存在，乙烯價格將呈現易跌難漲局面。

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另外，二氯乙烷（EDC）方面，隨亞洲新增EDC產能逐步投放，預估EDC供應量將高於去年同期，但下游PVC和VCM（氯乙烯）需求改善有限，EDC行情逐步走弱，且下游需求也不強，買盤僅逢低成交。

VCM方面，今年第1季亞洲VCM廠仍有歲修計劃，供給不致寬鬆，市場關注印度反傾銷稅執行，與中國兩會祭出經濟振興措施，若能帶動PVC市場築底回溫，VCM利差壓縮情況有望改善。（編輯：楊蘭軒）1140319

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