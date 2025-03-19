駁圖利光電業者致虧損 台電：8成綠電賣民間

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（中央社記者曾智怡台北19日電）外界批評台電每年向外購綠電支出龐大，才導致鉅額虧損。台電董事長曾文生今天表示，去年雲豹等台灣4大光電業者轉供賣給民間的比率高達8成，台電只有收購約2成，購電支出約新台幣12億元。

對於外界批評台電圖利光電集團，曾文生對媒體表示，台灣最大的4家光電業者，雲豹能源、泓德能源、寶晶能源及正崴集團旗下森崴能源，平均轉供比率約80%，也就是說，8成都賣給民間，代表民間需求明顯存在，預估今年轉供比率會高於80%。

以去年來看，台電購入上述業者共3.3億度綠電、約12億元。

據了解，雲豹光電裝置容量168MW、轉供比率92%，僅有8%由台電收購、約13.8MW，台電去年購買0.73億度。

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另一方面，對於IPP（民營電廠）購電金額遭指過高，曾文生說明，台電和IPP業者都是簽署25年長期合約，而IPP資本投資攤提重要參數是利率，過去利率水準較高，如1995年利率水準約8%、2000年約7%，但現在利率僅2到3%。

他指出，若比較2021年得標的IPP電廠單價，介於2.87到3.03元，而台電自身通霄電廠2020年啟用的新機組每度約2.87元，實際上價格相近。（編輯：楊蘭軒）1140319