國泰金調查：過半民眾看未來1年通膨高於2%

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（中央社記者羅元駿台北20日電）國泰金今天公布3月國民經濟信心調查結果，時事題詢問民眾未來1年物價水準和通膨預期，有51%認為通膨將大於2%，其中有31.1%民眾認為未來1年物價漲跌主要來自民生消費品價格影響。

國泰金3月國民經濟信心調查結果，受訪民眾對今年台灣經濟成長率平均預期值為2.77%，較2月調查的2.84%下滑；有56%民眾認為今年台灣經濟成長率會低於3%，不過也有33%民眾估成長落在3%至4%區間。

台灣通膨率部分，調查指出，民眾對今年平均通膨預期值落在2.29%，有67%民眾認為今年通膨率會高於2%。

國泰金3月時事題詢問民眾對於未來1年物價水準與通貨膨脹率預期。調查結果顯示，51%的民眾預期1年以後通貨膨脹率大於2%，其中更有15%預期超過3%，僅32%覺得1年後通貨膨脹率介於1%至2%。

另外詢問民眾看未來1年物價漲跌主因，結果顯示，有31.1%民眾認為來自民生消費品價格影響，21.4%認為是受到經濟景氣影響，16.4%認為是水電瓦斯、健保費等公共費率調整。

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國泰金指出，3月調查時受美國總統川普新政與全球貿易政策不確定升溫，投資人交易謹慎，國際股市區間震盪偏弱。3月民眾對景氣樂觀指數、股市樂觀指數與風險偏好指數均下滑。

國泰金今年3月國民經濟信心調查於3月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收1萬4517份有效填答問卷。（編輯：張均懋）1140320