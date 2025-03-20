台企銀董事長等公股新人事 財長：人選要適才適所

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（中央社記者張璦台北20日電）前台企銀董事長劉佩真請辭後，牽動公股新一波人事異動，立委今天關切人事案將在何時底定，財政部長莊翠雲表示不久以後就會知道，她認同公股金融事業董事長、總經理人選要適才適所，但並未正面證實確切人選。

莊翠雲今天率所屬機關首長以及國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表的董、監事），列席立法院財委會進行業務報告並備質詢。

媒體今天報導，第一銀行總經理李嘉祥將升任台灣企銀董事長，其職缺由彰銀總經理周朝崇接任，而彰銀總經理一職則由第一銀副總簡志光升任。國民黨立委羅明才、民進黨立委賴惠員等朝野立委也在質詢時關注公股新一波人事案將在何時底定。

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莊翠雲在回應立委質詢時說，時間上，「我想您不久以後就會知道」，她也認同立委所說，公股金融事業董事長、總經理人選要適才適所，讓好人才為國家服務。不過，對於確切人選，莊翠雲並未正面證實。

針對公股銀行行員涉詐騙案被金管會重罰，莊翠雲表示，發生這樣的事情，財政部深感遺憾，因為銀行應該要一起做打詐、防詐、阻詐的工作，目前相關人員已免職或進行內部懲處，且地檢署也已起訴，同時，尊重金管會的裁罰決議，亦將持續督促行庫強化內控機制，對涉詐行為絕不寬貸。（編輯：翟思嘉）1140320