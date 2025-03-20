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集邦：3月下旬電視面板漲勢收斂 第2季不排除下滑

2025/3/20 19:35（3/20 22:22 更新）
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研調機構集邦科技20日公布面板報價，雖然3月電視 面板需求仍穩，但自2024第4季至2025年第1季，品 牌客戶維持高採購動能，導致庫存水位偏高，第2季面 板需求可能下滑雜音已出現。（中央社檔案照片）
研調機構集邦科技20日公布面板報價，雖然3月電視 面板需求仍穩，但自2024第4季至2025年第1季，品 牌客戶維持高採購動能，導致庫存水位偏高，第2季面 板需求可能下滑雜音已出現。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，雖然3月電視面板需求仍穩，但自2024第4季至2025年第1季，品牌客戶維持高採購動能，導致庫存水位偏高，第2季面板需求可能下滑雜音已出現。

集邦科技今天公布3月下旬電視面板價格預測，並指出漲勢有開始收斂跡象，32吋電視面板預估上漲0.5美元、43吋上漲1美元、50吋持平，55吋、65吋與75吋皆上漲1美元。

范博毓指出，面板廠已意識到第2季電視面板價格下滑的風險，因此評估需要執行產能調控的可能時間點與幅度，以維持整體供需狀態穩定。

他認為，電視面板需求目前雖然仍穩定，但以北美終端市場來看，在超級盃銷售結束後，2月起需求開始走弱，加上關稅不確定因素，有可能導致消費趨向保守。中國雖有以舊換新政策，但帶動的需求已逐漸出現鈍化的效應。

液晶顯示器（Monitor）面板方面，集邦說明，因電視面板在第1季需求不錯，面板價格維持上漲，加上面板廠持續醞釀漲價氛圍，預估液晶顯示器面板價格有機會在3月全面上漲，且漲幅稍有擴大。

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不過，液晶顯示器品牌對於未來需求，以及關稅等因素影響仍多有疑慮，因此漲幅接受度仍與面板廠有明顯落差，雙方議價過程仍持續角力。

另外，筆電面板需求在第1季表現相對平淡，但品牌客戶考量未來幾個季度需求不確定因素仍多，不排除對面板需求持續下調，大部分面板廠會將出貨市占率維繫、客戶關系鞏固作為首要考量，因此對於面板價格是否上漲的態度並不強求，品牌也多能接受價格持平。（編輯：楊蘭軒）1140320

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