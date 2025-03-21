華美晶科技砸3.5億 建AI晶片高精密探針生產線

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（中央社記者劉千綾台北21日電）投資台灣事務所今天召開歡迎台商回台投資聯審會議，通過華美晶科技新台幣3.5億元投資案，因應AI晶片市場需求成長，華美晶科技規劃在台北市內湖區的既有廠房，建置高精密探針與特殊金屬鍍層晶片生產線。

根據最新統計，目前投資台灣三大方案已吸引1674家企業，投資額超過2兆5351億元，創造16萬1065個就業機會，包括334家台商返台投資約1兆3656億元，帶來9萬1542個就業機會，後續尚有4家企業排隊待審。

投資台灣事務所透過新聞稿表示，華美晶科技由台展集團董事長廖漢明於107年創立，專注於真空電漿製程的潤滑合金鍍層技術，隨著AI應用市場一片榮景，公司決策以高精密探針與特殊金屬鍍層晶片作為核心發展方向。

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為響應全球AI晶片市場需求激增與歐盟RoHS環保政策，華美晶科技已與封測供應鏈簽訂探針共同開發合約，並成功開發特殊金屬鍍層晶片，使其封裝後符合歐盟RoHS完全無鉛環保標準，華美晶科技將投資3.5億元，在台北市內湖區的既有廠房建置高精密探針與特殊金屬鍍層晶片生產線。

此外，華美晶科技將在廠區導入全自動化智慧製造系統，包括物聯網數據分析、AI優化製程管理系統等，以維持產品高品質水準與生產效率。同時，建置太陽能發電系統並使用高效節能設備，全面提升廠區綠能效率實踐，環保永續經營理念。（編輯：翟思嘉）1140321