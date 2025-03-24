加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
首頁 / 產經

傳福建擬建金門供水第2通道 水利署：水源充足無需求

2025/3/24 17:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北24日電）媒體報導福建擬建金門供水第2通道，形成雙水源供水體系統。水利署回應，目前金門水源充足，且自有水源達75%以上，並無興建供水第2通道需求，本案僅是中國大陸單方面提出構想。

水利署補充，任一自中國大陸引水變更，均須依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」等相關規定辦理。

水利署透過新聞稿表示，政府長期投入金門地區水資源建設，水利署依行政院核定「離島地區供水改善計畫」，自95年至113年總計投入22.58億元，辦理包括已完成的金門海水淡化廠、大小金門連通管、水庫浚渫、地下水保育、淨水場與供水管網改善等工作。

水利署指出，目前金門地區公共用水需求量每日2.5萬噸，除由大陸引水每日2.1萬噸（設計最大量每日3.4萬噸），其他尚有海淡水、湖庫水、地下水，備援水源相當充足，自有水源達75%以上，可確保金門地區用水安全。

google news透過 Google News追蹤中央社

另有離島地區供水改善計畫第3期計畫，水利署已陳報行政院審議中，預計持續投入6.25億元，加強金門地區供水改善及地下水保育，照顧離島居民用水。

水利署表示，金門自大陸引水是於103年核定推動，總經費9.65億元，中央投入8.21億元，於107年8月起由金門縣自來水廠與大陸福建省供水公司簽訂購（供）水商業契約，開始向中國大陸買水，為金門地區多元水源一環，設計最大量每日3.4萬噸，目前尚無中國大陸所建議增建供水第2通道需求。（編輯：潘羿菁）1140324

#中國大陸
#水利署
#金門縣
#福建
#離島
#行政院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：