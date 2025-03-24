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「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
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寬宏股東福利 持千股者可登記江蕙演唱會保留票

2025/3/24 19:22
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（中央社記者何秀玲台北24日電）寬宏藝術今天發布股東優惠政策，具參與2025年股東會、2024年股利分配的股東名冊所記載的股東，持股須達1000股以上，可登記購買一組2張的江蕙2025年演唱會保留票，與3檔節目優惠場次的5折優惠套票，最多限買4組。

寬宏藝術表示，今年為股東準備江蕙2025年演唱會保留票共80組，讓股東購買，每名股東限登記購買1組，須本人訂購。

另外，有3檔節目專屬優惠場次，可任選場次搭配、不限價位，每一股東最多限買4組（1組2張）的5折優惠套票；寬宏藝術表示，詳細股東福利購票方式，將列印在股東開會通知書，於5月2日開始寄發。

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寬宏藝術指出，今年營運2大重點，包括江蕙將再舉辦演唱會，與悲慘世界紀念版音樂會首度來台，有望貢獻在6至8月營收。

寬宏藝術2024年營收為新台幣17.29億元，歸屬於母公司業主淨利為2.08億元，年增16.1%，每股純益6.27元；獲利和每股純益皆創次高紀錄。（編輯：潘羿菁）1140324

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