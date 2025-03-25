長榮集團拓飯店新品牌 插旗台中拚2026年獲利

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（中央社記者江明晏台中25日電）長榮集團今天宣布，旗下飯店事業推出新品牌進駐台中七期商圈，預估第一年住房率可達7成，目標明年開始獲利；集團海內外飯店據點合計達10個，分別為台灣7個，海外3個，長年穩定貢獻獲利，近期拓點目標會鎖定台灣市場。

長榮集團旗下旅館酒店事業今天宣布，推出新品牌「采．寓halo house」進駐台中七期商圈，由台中市政府觀光旅遊局長陳美秀、長榮國際公司董事長葉佳全及監察人戴錦銓、遠立宏公司董事長盧柏宏共同剪綵。

長榮國際旅業部副總經理許秉勲受訪表示，台中采寓與業主簽約20年，為長榮自營旅館事業，總房間數130間，鄰近國家歌劇院、大遠百，自1月起試營運平均住房率達7成，平均房價約新台幣3500多元起，預估第一年住房率力拚7成，目標明年開始獲利。

長榮集團旗下控股公司「長榮國際」目前的本業為旅館事業收入，拓點腳步謹慎穩健，32年來海內外據點合計10個，分別為台灣7個，海外3個。

台灣據點中，屬自有資產的據點為基隆、台北、台中長榮桂冠酒店，管理顧問事業的據點則有礁溪鳳凰酒店、嘉義文苑酒店、台南台糖長榮酒店，新開幕的台中采寓則是向地主租賃的自營飯店；海外據點部分，則有上海、曼谷、巴黎桂冠酒店。

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許秉勲表示，台中采寓主打「輕奢」概念，和原本長榮桂冠的客層群不同，希望能網羅更多國旅與入境商機，未來也有計劃新增據點，仍視市場狀況而定。

他進一步說，旅業部事業穩定貢獻業績，除了疫情期間外均有獲利，台中桂冠酒店是集團全台量體最大的飯店，設有354間客房，近期集團飯店事業拓點目標會放在台灣；而采寓是長榮集團旗下，除了長榮桂冠之外的第2個品牌。（編輯：張良知）1140325