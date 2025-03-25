生技中心南部辦公室4月揭牌 聚焦精準健康

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（中央社記者何秀玲台北25日電）生物技術開發中心（簡稱生技中心）董事長涂醒哲今天宣布，為了因應總統賴清德推動「健康台灣」，也看好台灣生醫產業準備起飛，將在台南沙崙智慧綠能科學城成立「生技中心南部辦公室」，聚焦精準健康，預計今年4月揭牌。

涂醒哲今天出席生技中心媒體交流會。他表示，美國已將生醫產業當成國安產業，很多公司都從中國撤資，台灣應趕快接手，因台灣製造流程和管理皆有優勢，生產更穩定，特別是臨床試驗可合理控制成本，希望吸引更多國際藥廠來台灣設廠。

他表示，如果台灣生醫產業要「彎道超車」，趕上其他國家，必須將AI結合台灣醫療公衛體系，也因看好台灣生醫產業發展，生技中心今年將成立南部辦公室，希望讓南部成為生醫產業的發展中心。

生技中心代執行長陳綉暉表示，生技中心將以3箭提升南台灣生技產業，第一是「北水南引」，將提供產學研界研究委託、商務推廣等一條龍整合服務，加速中南部精準健康或智慧醫療廠商的技術商品化。

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第二是AI助攻，以生技中心AI藥物開發平台為核心，協助廠商建置AI服務量能，降低廠商研發成本，加速產品上市。第三是軟硬整合，串連大南方智慧健康產業創新平台，對接超微半導體（AMD）、輝達（NVIDIA）等AI國際大廠南部研發中心，進行軟硬體整合與場域驗證，打造南台灣生醫廊帶生態系。

生技中心執行長室南部辦公室主任陳郁文表示，去年起承接南科管理局精準健康產業推動服務平台計畫，藉由此計畫服務南部生技廠商，加上南部醫材類公司較多，因此南部辦公室將會串連4大產業，包括製藥、數位醫療、應用生技、醫療器材，未來將形成產業聚落，促成「AI產業化，產業AI化」目標。（編輯：林淑媛）1140325