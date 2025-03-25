CRIF：建議開放公民營金金併 助發展國際型金控

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（中央社記者蘇思云台北25日電）近期台灣金融併購案頻傳，CRIF中華徵信所今天表示，建議主管機關研擬更具彈性的法規與鼓勵措施，促進台灣的「金金併」，也可推動「公營金金併」與開放「公民營金金併」的政策，加速金控整合，發展具備全球競爭力的國際型金控。

CRIF今天發布新聞稿，2024年8月台新金與新光金的「新新併」浮上檯面後，今年3月又有永豐金合併京城銀以及玉山金併購保德信投信的消息。不過，除了「新新併」仍在等待金管會拍板外，另外兩宗合併案對金控業現況影響有限。

CRIF指出，台灣「金金併」遲遲難以往前推進，主因在於主管機關以先推動民營金控合併為主，公營金控體系複雜，較難撼動。台灣金控業忽略了全球金融業「數大就是美」的趨勢，更沒關注到全球金融業在過去10年各種型態併購案中，正快速縮小台灣金控業國際併購的空間。

以過去10年全球財富銀行併購案超過2000件以上為例，CRIF指出，此類併購2023年已趨緩，意味全球市場洗牌已告一段落。

CRIF表示，過去10年，台灣金融業打亞洲盃雖取得部分成果，但面對國際競爭，台灣業者面臨母公司品牌、規模、人才等挑戰。觀察全球金融業的規模，全球總資產前50大銀行的總資產約8000億美元起跳（約新台幣26.4兆元），即使國泰金2024年底總資產已接近13.8兆元，仍有很大差距。

若以全球總資產前50大銀行的獲利門檻來看，至少要新台幣2100億元以上。2024年富邦金控加國泰金控的獲利約2610億元，也僅小幅越過最低門檻新台幣2100億元，顯示台灣金控業的國際競爭力仍有很大進步空間。

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政府希望打造台灣成為亞州資產管理中心，CRIF指出，台灣金融業有很好的基礎，但受限於國內市場規模，金融業要發展，勢必要到國際上擴展。

CRIF指出，「金金併」將是金融業發展的重要戰略。主管機關應該以更宏觀的態度來看待「金金併」的前景，並研擬更具彈性的法規與鼓勵措施，以促進「金金併」的進程。此外，也可以推動「公營金金併」及開放「公民營金金併」的政策，加速台灣金控業整合，發展出具全球競爭力的國際型金控。（編輯：張均懋）1140325