AOSEF年會睽違近20年台北登場 林修銘：加強亞洲合作

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）睽違近20年，台灣證交所再度主辦AOSEF年會。證交所董事長林修銘表示，近年全球面臨諸多挑戰，但亞洲市場憑藉卓越的成長與創新動能，成為全球資本市場重要推手，期許AOSEF作為亞洲交易所的重要交流平台，持續促進區域合作。

睽違近20年，台灣證交所再度主辦亞洲及大洋洲證券交易所聯合會（AOSEF）年會，今天在台北東方文華酒店舉行。金管會副主委陳彥良致詞時表示，在數位金融、永續發展及跨境資本流動快速演變的背景下，亞太地區須積極合作，持續吸引全球資金。

陳彥良指出，台灣資本市場近10年穩健成長，企業在全球供應鏈重組下展現韌性，目前政府正積極推動「亞洲資產管理中心」計畫，包括推出多元投資商品、推動新興產業上市、加強ESG（環境、社會、公司治理）揭露及精進法制，期望使台灣成為亞洲資本與財富管理的重要樞紐。

林修銘表示，在AI人工智慧熱潮及ETF（指數股票型基金）快速發展帶動下，近兩年台灣資本市場表現亮眼，市值與成交量均創新高受到矚目，成為在場分享的重要話題。本次AOSEF年會，特別安排資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉、投信投顧公會理事長劉宗聖進行專題演說，分享台灣AI產業鏈及ETF的發展經驗。

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證交所表示，今年AOSEF年會，來自亞洲17家主要交易所的代表全員與會，除了其中5家交易所透過視訊方式參加，其他12家交易所親自來台出席盛會。

此次年會不僅強化AOSEF會員間的深度交流，也展現台灣資本市場的發展實力與未來潛力，未來證交所將持續推動區域交易所合作。（編輯：楊凱翔）1140325