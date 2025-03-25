牌照稅4/1起繳納 全台開徵841.5萬輛、稅額近666億元

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（中央社記者張璦台北25日電）財政部今天表示，114年使用牌照稅將於4月1日開徵，這次全台開徵車輛數計841.5萬輛，開徵稅額約新台幣665.8億元，雙呈年增格局，全台以台中市開徵輛數、稅額最多。財政部提醒民眾，應於4月30日前利用多元繳稅管道完成繳納。

民國114年使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納截止日4月30日，開徵範圍包括一般自用車輛、151cc以上重型機車全年牌照稅，以及營業用車輛上半年牌照稅。

財政部今天與台中市政府地方稅務局召開114年使用牌照稅開徵宣導記者會，說明開徵事宜。台中市政府地方稅務局長沈政安指出，經統計，114年全國開徵車輛數計841萬5886輛，開徵稅額約665億8519萬元，開徵車輛數、稅額分別年成長2.2%、0.7%。

沈政安說明，六都使用牌照稅開徵車輛數共計564萬5882輛，開徵稅額約452億4809萬元，占全國開徵車輛數比率67%、占開徵稅額比率68%；其中台中市開徵車輛數116萬2816輛，開徵稅額約94億9927萬元，占全國開徵車輛數比率13.8%、占開徵稅額比率14.3%，開徵車輛數、稅額皆居全國之冠。

沈政安表示，其餘非六都縣市開徵車輛數277萬輛，開徵稅額約213億3710萬元，占全國開徵車輛數比率33%、占開徵稅額比率32%。

針對免稅車輛，沈政安指出，114年合計輛數101萬5307輛，免稅金額105億7077萬元，其中，以身心障礙免稅為大宗，車輛數69萬6971輛、金額63億1396萬元；同時，完全以電能為動力的電動車有9萬7664輛、金額25億339萬元。

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沈政安表示，101年起至114年底各地方政府對電動車免徵使用牌照稅，其中電動汽車車輛數13年來成長306倍，由101年的300多輛，增至114年的逾9.7萬輛。

財政部提醒，使用牌照稅可透過信用卡、自動櫃員機（ATM），或至4大便利商店等方式進行繳納。若逾期繳納，每逾3日將按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵至10%；超過30日仍未繳納，地方稅稽徵機關會移送法務部行政執行署強制執行。若有繳稅困難情形，可在繳納期間洽車籍所在地的地方稅稽徵機關詢問，是否符合申請延期或分期繳納規定。（編輯：林興盟）1140325