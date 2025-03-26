達方：自行車市場迎復甦 2026年營運進入新成長期

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）電動自行車市場庫存整理接近尾聲，達方董事長蘇開建今天表示，市場庫存預計今年第2、3季落底，目前已看到客戶訂單開始進來。達方包括在通路、產能等方面都已經準備好了，看好2026至2028年營運將進入新一波成長期。

台北國際自行車展今天登場，達方提供電池技術及代工、太宇科技負責車架、BESV從事自有品牌，兵分3路設置3大展位，希望提供客戶一條龍的完整服務。

蘇開建今天在自行車展現場接受媒體訪問，他表示，先前因為疫情缺料，市場累積庫存，造成過去2年自行車市場陷入存貨整理。受此影響，達方去年歸屬母公司淨利新台幣6.19億元，比2023年大幅縮水62.5%，每股純益2.22元，創下近7年新低。

蘇開建表示，目前市場庫存已經消化得差不多，預計第2、3季落底，另方面，可以看到客戶的訂單已經慢慢開始進來。對於達方而言，2025年是健康年，預計2026年起將回復到往年的成長動能，公司已經準備好了。

蘇開建表示，通路先行，達方去年逆風加碼，併購德國專業自行車代理商GROFA，把歐洲通路先布好，接下來不排除循類似模式發動併購，鎖定的區域包括北美、澳洲、日本、南歐等地。

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另方面，達方也展開產能布建，包括在越南打造噴漆、組裝新廠，預計今年第2季完工、第3季投產，未來分兩班可達到100萬台的年產能；旗下太宇科技也正在越南擴建車架新廠，預計2026年下半年投產。

蘇開建表示，以電動自行車為主的綠能事業2024年占營收比重降到3成，隨著自行車市場走向復甦，目標2026年綠能事業占比要拉升到40%至45%，帶領達方2026至2028年營運進入新一波成長期。（編輯：張均懋）1140326