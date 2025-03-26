集保eMeeting視訊輔助股東會 今年119家使用再創高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北26日電）因應國際趨勢及數位科技浪潮，集保結算所今天宣布自2022年推出股東會視訊會議平台（eMeeting），提供投資人以多元管道參與股東會，行使股東權利，今年預計有119家公司使用，再創新高。

集保說明，上市上櫃公司採用eMeeting，不僅方便股東參與股東會，更可實際展現高度公司治理及數位行動力。

為確保發行公司順利使用eMeeting，集保組成專案小組，為每家使用公司建立專屬LINE群組，並指派專責人員提供一對一輔導服務，即時回覆股東會視訊會議相關問題。

此外，集保表示，建置擬真演練會議室，讓發行公司可於股東會前派員至集保進行教育訓練與模擬演練，於股東會前協助公司實地彩排，確保會議順利進行。

股東會當天，集保設有遠端戰情室，全程協助發行公司確認股東會直播影像及音訊正常運作，另針對首次使用的公司，派專人到股東會現場支援，即時提供技術協助與操作指導。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

集保結算所股務部協理黃蓁蓁表示，集保致力推動市場股務數位化，打造全方位的股務生態系，推出「股東e服務」整合平台，服務內容包含股東會視訊會議、股東會電子投票（eVoting）及股務事務電子通知（eNotice）。

集保強調，今年5月將再推出股務事務e櫃台（eCounter），提供股東得透過數位簽章方式，向發行公司或其股務代理機構線上申辦股東開戶及基本資料變更等服務，大幅增進股東數位體驗，推升股務數位化再邁進一大步。（編輯：張均懋）1140326