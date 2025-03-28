台股3月下殺逾千點 卓榮泰：長期呈現穩定趨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北28日電）外界關注台股3月至今已下跌逾千點，政府是否有護盤策略。行政院長卓榮泰今天受訪說，台灣的經濟體質相當健全穩定，國內股市長期以來還是呈現穩定趨勢，這對台灣來說未嘗不是重新站在一個高點的契機。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於台股3月至今已下跌逾千點，主因可能在於外資調節賣壓湧現，如何穩住投資人信心，政府是否已經有護盤策略等議題，作相關說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

卓榮泰說，台股相當長一段時間穩定地站在2萬點以上，且台灣的經濟體質相當健全及穩定，投資人的信心也相當堅強，尤其在國內高科技及所有的供應鏈產業上，目前正面臨非常大的世界供應鏈重組過程中，但台灣已取得相當有利的地位。

卓榮泰認為，在多重因素底下，國內股市長期以來還是呈現穩定趨勢，當然有其節奏性盤整、階段性起伏，投資者心裡知道，因應全球關稅、貿易大變局，只要投資人能夠穩定、產業持續在國內外多元發展，以台灣的經濟體質、匯率能夠穩定，相信這對台灣未嘗不是一個重新站在高點的契機。（編輯：張均懋）1140328