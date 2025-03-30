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點火AI應用 國網中心釋免費算力助業者開發LLM服務

2025/3/30 10:00
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（中央社記者張璦台北30日電）壯大台灣人工智慧（AI）創新應用聚落，國家高速網路與計算中心的生成式AI應用開發平台近日啟動試營運，提供中小企、新創申請免費算力資源以及TAIDE、Llama等開源模型，降低開發與落地成本，並發展合乎自身需求的大型語言模型（LLM）等AI產品或服務。

生成式AI迅速崛起，但企業開發AI應用仍面臨高昂成本、技術整合難度及數據處理與模型優化等挑戰，限制了AI技術的普及與落地應用。

為解決痛點、促進台灣百工百業AI發展，國科會轄下國研院國網中心推出「TAIWAN AI RHAP」生成式人工智慧應用開發平台，於3月28日啟動試營運，台灣資訊服務業者、新創公司、中小企業、學研單位可提出應用主題開發提案，通過評選者將獲GPU算力，換算約等值國網中心iService服務網上新台幣65萬元的算力額度。

根據國研院國網中心規劃，試營運申請分2階段，第一批申請時間為即日起至4月24日，第2階段為7月7日至7月16日，申請者需提出開發AI產品或服務的目的、主要使用者、市場定位、商業模式，以及說明預期可帶來的產業或社會應用價值、如何解決市場痛點等，服務提供方式可包含網頁或APP等。

根據國網中心公告，TAIWAN AI RHAP平台主要是希望提供一個高效、穩定的AI算力環境，讓業者或學研團隊可在平台上開發AI服務、訓練模型，並進行驗證測試，探索不同的應用可能性，並協助降低開發門檻，加速AI產品或服務的研發，以促進AI創新應用生態聚落。

一般而言，有需求者可透過國網中心iService服務網購買算力資源，這次推出的TAIWAN AI RHAP平台在試營運期間則提供免費算力，也有內建台灣可信任生成式AI對話引擎TAIDE、Meta公司的Llama等多種開源模型，強化台灣繁體中文應用，讓業者迅速開發加值服務，發展合乎自身需求的大型語言模型等AI產品或服務。

同時，用戶亦可在TAIWAN AI RHAP平台上進行模型微調，提升模型的準確性與適用性，例如零售業可透過微調，打造符合品牌風格的AI購物顧問，優化顧客體驗。

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至於徵選名額，國網中心將依申請情況動態調整，審查方式採取隨申請隨審。

ChatGPT等大型語言模型（LLM）訓練以及其他AI相關運算，若用GPU為主的超級電腦會快速非常多，目前國網中心以GPU為主的主機，包含「台灣杉二號」（TAIWANIA 2）、「晶創25」（Nano 5），因此預期TAIWAN AI RHAP平台試營運期間提供的免費算力來源，將以上述2台超級電腦為主。（編輯：蘇志宗）1140330

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