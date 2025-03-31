陽明海運：紅海危機持續 繞行計畫短期不變

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（中央社記者江明晏台北31日電）陽明海運今天表示，今年長約價格比2024年高，看好第2季是傳統歐美線旺季，加上紅海危機持續，船公司繞行計畫短期不變，港口塞港問題延續，貨量與營運都比首季樂觀，關稅影響則要進步一觀察。

陽明海運今天舉行線上法人說明會，業務長李明輝表示，紅海危機繞行好望角的狀況短期內預估會持續，「供過於求」的運力差距今年會比2024年縮小，2026年會再進一步縮小，而今年長約簽約狀況比2024年好，合約價都比2024年高，現貨短期會波動。

展望第2季，陽明預期，第2季是傳統歐美線旺季，貨量比首季樂觀，但不能忽視關稅影響，地緣政治衝突、紅海危機持續，船公司繞行計畫短期沒有改變，加上港口塞港問題延續，第2季整體而言比首季樂觀。

至於今年是否繼續繞行紅海，陽明指出，會以安全為第一考量，陽明和聯盟目前都沒有恢復通行紅海的打算，如果紅海通行恢復，將對艙位供給有正向助益，但確實對運價不見得有利。

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市場高度關注川普政府關稅政策的影響程度，陽明指出，目前還很難估計影響性，要等4月2日後才能確定對等關稅執行方向和程度，很多出貨商會分散出貨地區，例如中國貨主會分散到東南亞和印度，而貨量影響難預估，還要看關稅大戰對全球經濟影響。

至於美國擬對中國籍船徵收港口停泊費用，陽明說明，美國貿易代表處前幾天召開兩場公聽會，過程有接受600份意見回饋，未來一個月美國貿易代表處會針對各方意見做審慎評估，如果真的要執行海運船舶法案，振興美國造船業，還要進一步觀察影響，畢竟現在細節還沒出來，徵收方向、範圍、時間都還不清。（編輯：蘇志宗）1140331