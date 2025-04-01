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房市需求下滑 信評估銀行業應可因應潛在價格波動

2025/4/1 16:14（4/1 16:43 更新）
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中華信評今天表示，近來台灣不動產市場需求下滑，可能導致銀行未來1至2年的逾期放款增加，不過，多數銀行具備資本緩衝空間，應可因應國內房市的價格波動。圖為台北市信義區一間房屋仲介門市貼出文宣。（中央社檔案照片）
中華信評今天表示，近來台灣不動產市場需求下滑，可能導致銀行未來1至2年的逾期放款增加，不過，多數銀行具備資本緩衝空間，應可因應國內房市的價格波動。圖為台北市信義區一間房屋仲介門市貼出文宣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北1日電）央行估房市軟著陸正在成形，中華信評今天表示，近來台灣不動產市場需求下滑，可能導致銀行未來1至2年的逾期放款增加，預估未來2年銀行業房貸成長率將下修到3%至5%，不過，多數銀行具備良好的資本緩衝空間，應可因應國內房市的價格波動。

中央銀行去年9月祭出堪稱史上最嚴的房市管制後，今年3月雖然未再加碼措施，但強調逐季檢視銀行有無落實自主改善計畫，並強化金檢。金管會近期統計顯示，截至今年2月底，國銀購置住宅放款餘額達新台幣11兆694億元，年成長9.74%，雖然增速稍微放緩，但逾放金額連續7個月攀升。

中華信評今天發布報告，中華信評信用分析師范維華表示，中華信評針對銀行在房價下跌且逾期放款增加的壓力情境下的敏感程度進行測試。台灣銀行擁有良好的放款損失準備與財務緩衝空間，即使不動產相關逾期放款大幅增加，銀行業的資本與獲利水準應仍可免於受到重大衝擊。

中華信評觀察，去年房價迅速攀升、房貸大幅增加後，近月來住宅不動產交易量呈現下滑；儘管目前房價依然在相對高檔，未來幾季也可能呈現反轉。

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中華信評預期，未來2年台灣銀行業的房貸成長率將下修到3%至5%。銀行業者的不動產相關曝險部位（包括房貸、修繕住宅貸款與不動產開發與建築放款）在其總放款中的占比仍維持在1/3的水準。

中華信評說明，銀行的核心獲利應可吸收不動產市場波動導致的潛在授信損失，不動產相關放款的損失準備金也將提供緩衝空間。主管機關要求銀行為房貸與不動產放款提列1.5%的信用損失準備金，高於其他放款1%的一般準備金；相較於2024年6月時房貸放款的90天延滯率僅0.07%，且自2021年以來一直維持在低水準，前述損失準備金也提供適當的緩衝空間。（編輯：張良知）1140401

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