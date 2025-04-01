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首頁 / 證券

全體上市公司去年稅前獲利4.89兆 年增38%

2025/4/1 18:01
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（中央社記者曾仁凱台北1日電）證交所今天公告，除福懋油無法如期出具財報，950家本國上市公司，及88家第一上市公司與創新板公司，均已完成113年度財務報告申報作業。

證交所統計，全體上市公司去年營收為新台幣41兆7963億元，較112年成長13.32%；稅前淨利4兆8932億元，年增率更達到38.33%。上市公司去年整體營收、獲利均呈現增長。

證交所進一步分析，去年財報獲利的上市公司有854家，約占整體上市公司比重82%；另外去年獲利較前年同期成長有681家，約占66%。

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其中獲利成長較大的產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩。金融保險業受惠金融市場行情，帶動投資、手續費及其他淨收益增加。另外航運業也因紅海危機推升運價，掌握運價上漲先機，靈活調度運力，展現卓越的增長韌性。

獲利衰退產業主要為塑膠工業、油電燃氣業及鋼鐵工業。塑膠工業受大陸產能大幅擴張致供給過剩及轉投資收益衰退，獲利銳減。油電燃氣業則因原油價格疲軟，導致去年獲利衰退。鋼鐵工業則受終端需求疲弱及產能過剩影響，去年獲利呈現衰退。（編輯：楊凱翔）1140401

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