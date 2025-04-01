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鴻海投資印度越南 擴蘋果產線及AI伺服器產能

2025/4/1 19:20
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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鴻海擴大布局印度和越南，今天傍晚公告印度子公司向蘋果（Apple）取得機器設備，鴻海旗下鴻佰科技（Ingrasys）也再增資越南子公司，兩者金額約新台幣18.5億元。市場解讀鴻海持續在印度建置蘋果產品生產線，在越南擴充人工智慧（AI）伺服器產能。

鴻海傍晚公告，子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，從2024年10月25日迄今向APPLE OPERATIONS LIMITED取得機器設備一批，交易金額約3225.8萬美元（約新台幣10.72億元），主要為營運需求。

印度媒體在今年3月中旬曾報導，鴻海位於印度的海德拉巴（Hyderabad）工廠，將於4月起開始生產蘋果耳機AirPods，這將是蘋果繼iPhone手機後，在印度生產的第2種產品。

產業人士分析，鴻海印度子公司先前多次向蘋果交易機器設備，主要目的是因應在印度製造蘋果iPhone新品所需，這次鴻海透過印度子公司向蘋果取得機器設備，是否為建立蘋果耳機AirPods產線，有待觀察。

鴻海也公告子公司Ingrasys（Singapore）Pte. Ltd.對越南Fulian Precision Technology Component增資2340萬美元（約新台幣7.78億元），主要目的為長期投資。

鴻海3月才公告鴻佰科技增資越南子公司Fulian Precision Technology Component約1796.1萬美元（約新台幣5.92億元）。

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鴻海先前指出，包括在台灣、美國、墨西哥、越南等地，集團視全球布局彈性調整高階人工智慧（AI）伺服器產線。

根據鴻海年報，Fulian Precision Technology Component設立於2023年1月，資本額2億美元，位於越南北江省光州（Quang Chau）工業區，主要製造電子零組件和主機板，製造電腦和周邊設備、伺服器和伺服器外殼，以及通訊設備、網路卡、網路交換器、數位電視接收器、顯示卡、安全產品等。（編輯：楊蘭軒）1140401

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