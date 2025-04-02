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供應鏈南移趨勢 萬海新闢航線直航越泰至東印度

2025/4/2 10:15（4/2 10:36 更新）
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萬海宣布，因應越南、泰國與印度市場雙向貿易發展，將自4月20日新增一條越南、泰國至東印度直航航線（TTX service）。（萬海提供）中央社記者江明晏傳真 114年4月2日
萬海宣布，因應越南、泰國與印度市場雙向貿易發展，將自4月20日新增一條越南、泰國至東印度直航航線（TTX service）。（萬海提供）中央社記者江明晏傳真 114年4月2日
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（中央社記者江明晏台北2日電）市場觀望川普關稅政策，預料中美將延續對峙狀況，供應鏈南移趨勢會更明確，萬海今天宣布，將自20日新增一條越南、泰國至東印度直航航線（TTX service）。

萬海今天透過新聞稿宣布，因應越南、泰國與印度市場雙向貿易發展，將自4月20日新增一條越南、泰國至東印度直航航線（TTX service）。

萬海說明，此航線將由4艘實裝2200TEU（20呎櫃）的船舶擔任定期巡航服務，航程周期為28天，首航將於20日自越南卡來港出發。

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萬海表示，新增越南、泰國至印度直航航班，並搭配現行服務網絡，將提供往返於越南、泰國、星馬和印度之間的客戶更迅速與綿密的運輸服務。

業者認為，美中貿易對峙局勢已不會變，程度只會更加嚴峻，加速供應鏈轉移至非中國地區，例如東南亞與印度等，會帶動物流需求成長，物流業者也將擴大南向布局。（編輯：張均懋）1140402

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萬海
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