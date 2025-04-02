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靜待對等關稅 央行大力穩匯新台幣勁揚1.08角

2025/4/2 18:20
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（中央社記者潘姿羽台北2日電）美國對等關稅出爐前夕，市場觀望氣氛濃厚，台灣股匯市今天同步陷入整理，新台幣匯率在央行加大防守力道下，午後貶轉升，且升幅超乎預期，收盤收在33.088元，強升1.08角，台北及元太外匯市場總成交金額放大至19.345億美元。

美國總統川普（Donald Trump）將於美東時間2日宣布新一輪對等關稅措施，外界高度關注美國將採一致性徵收齊頭關稅，或針對個別國家訂定「對等關稅」。由於關稅措施牽動全球金融市場走勢，投資人屏息以待，美股主要指數1日收高，道瓊工業指數獨憔悴。

台股今天小幅開高後震盪，終場漲18.05點，收在21298.22點，台積電翻黑下跌2元，收942元。外資依舊小幅賣超台股約10億元。

新台幣兌美元今天以33.23元開出後，震盪偏貶，最低觸及33.25元，不過午後匯價急拉，接連升破33.2、33.1元兩道關卡，終場收在最高33.088元。

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外匯交易員直言，近日金融市場烏雲密布，除了對等關稅即將到來，中共軍演也讓地緣政治緊張局勢升溫，外資持續將資金匯出，且緊接著是清明連假，台灣股匯市休市期間，預期國際金融市場將隨著對等關稅衝擊劇烈震盪，下週台灣很可能因為補貶，迎來股匯雙殺的局面。

外匯交易員進一步指出，這幾天央行防守力道明顯加大，都是真槍實彈進場拋匯阻貶，一方面展現央行不樂見匯率波動太劇的立場，另一方面，考量川普不喜貨幣過於貶值，央行得適時表態，守住新台幣匯率。（編輯：楊蘭軒）1140402

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