面板業：與美無競爭關係 盼政策勿偏單一產業

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（中央社記者潘智義台北7日電）台灣顯示器產業聯合總會副理事長楊柱祥今天表示，美國加徵關稅不是面板業造成的，美國沒有面板業，和台灣沒有競爭關係，卻可互補，盼政府製定產業政策時能多考慮面板產業的發展。

Touch Taiwan智慧顯示展今天舉行展前記者會，楊柱祥指出，面板業對美國而言不是競爭對手，更不是威脅，卻可讓美國產業加分，所以不該對面板業加稅；不過，塞翁失馬，焉知非福。台灣發展半導體等高科技產業，也是在全球競爭的危機下發展壯大，如今已在世界上具有舉足輕重地位，希望政府制定政策能有延續性，不要只偏重單一產業。

台灣顯示器產業聯合總會理事長柯富仁也表示，政府的產業政策不該過度向半導體產業傾斜。

柯富仁強調，供應鏈調整至少8至12個月，現在談赴美生產其實太晚了，但美國加徵關稅的執行細節尚待近日公布，其中仍有討論空間，個別產業的實際關稅也還有可能生變。

楊柱祥說明，今天大家一起面對美國關稅的嚴峻挑戰，檢討產業政策，應了解因政策偏向高科技產業，造成美台貿易逆差，讓台灣整體產業須共同面對高關稅的挑戰，但並非所有產業都對美國具競爭關係。

楊柱祥坦言，美國推出高關稅政策，銷美產品一定漲價，但只有創新可以重新帶回訂單的機會，政府可評估5年、10年的產業轉型政策，如此一來，5年足可讓顯示面板產業推動微型發光二極體（Micro LED）成功發展，10年可讓面板級扇出型封裝產業發展。

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柯富仁表示，關稅來得很急，台灣顯示器產業聯合總會尚未取得共識，將在整合意見之後，提供政府建議；美國加徵關稅將從終端產品課稅，面板業一定會受影響，但面板屬於零件，不會直接面對關稅，主要還是客戶被課稅；面板業將與客戶緊密合作，動態準備，協助客戶面對問題。

柯富仁說，友達銷美產品僅占營收12%，影響不大，仍看好美國汽車市場，已因併購德國汽車零件廠BHTC，BHTC在墨西哥設有工廠，可望擔負銷美產品生產。（編輯：張均懋）1140407