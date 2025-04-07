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台股大跌2065點史上最慘 融資減肥135億元

2025/4/7 21:40
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（中央社記者潘智義台北7日電）美國總統川普2日宣布對等關稅措施，衝擊國際股市。台股連假後開盤，今天終場大跌2065.87點，證交所晚間公布融資餘額新台幣2852.52億元，較前一交易日大減135.63億元。

台股今天終場重挫2065.87點，收在19232.35點，創史上最大收盤跌點紀錄，成交值1472.95億元，創2022年12月以來新低量。

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台灣證券交易所統計，今天融資餘額2852.52億元，較3月底減少150.61億元，較去年底則減少423.05億元。

台積電今天收848元，創2024年8月初以來低點，暴跌94元，創下歷史單日最大跌點，股價跌停鎖死到收盤，融資餘額2萬4392張，較前一交易日減762張；鴻海今天融資餘額9萬1981張，較前一交易日減3022張；聯發科今天融資餘額4383張，較前一交易日減225張。（編輯：楊蘭軒）1140407

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