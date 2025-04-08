關稅風暴 陳其邁：盼相關因應方案提早適用

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）美國總統川普宣布開徵對等關稅，高雄市長陳其邁今天表示，希望中央相關因應方案能提早適用；市府也會協調金融機構等，避免可能衍生的金融影響。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，市府已向受影響的產業了解狀況，高雄螺絲業被經濟部列為受影響產業，如有較完整的產銷體系，能分散關稅負擔，受影響情形相對就會比較低。

但如果是中小企業，陳其邁說，中小企業跟美方的買方在關稅協議時，可能議價能力比較低，也就是美方的買家會要求關稅由製造商吸收，所以對中小型的扣件業者衝擊相對會比較大。

陳其邁表示，希望行政院所公布的相關因應方案，可以提早適用，給予已受影響的螺絲扣件業等相關行業即時幫助，市府也會協調金融機構像高雄銀行等，避免可能股票質押或融貸等衍生的金融層面影響。

陳其邁說，美國關稅是全球性影響，如何降低風險、分散市場，協助企業在短期內因應關稅衝擊，要有完整配套，才能實質幫助業者，而且也必須即時推出相對應的補助或其他具體措施。

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他並表示，如果因為價格轉移，成本由美方的消費者負擔，美國消費市場一定會往下走，進口到美國市場的規模就縮小，而全球流通貿易量減少，對於東南亞各國或以出口導向的國家，影響都非常大。

陳其邁說，希望政府能夠盡速展開跟美方的談判，但是談判也必須經過互相討價還價或溝通的程序，相信總統賴清德所領導行政院團隊，一定會做最好的安排跟協商。（編輯：吳素柔）1140408