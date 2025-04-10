對等關稅暫緩 陳其邁：鋼鐵業等仍受影響盼金融支持

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市長陳其邁今天出席行政院會，反映南部產業心聲與挑戰。陳其邁表示，鋼鐵業仍受原先實施25%關稅影響，盼行政院在金融方面給予產業支持，並適時擴大政策性採購等，提供正面幫助。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，陳其邁今天列席行政院會，建議行政院根據最新局勢變化，因應未來中長期發展適時調整政策，並考量國際情勢作預算調整，相信國會會全力支持行政院所採取各項應變措施，團結面對挑戰。

陳其邁指出，鋼鐵業在南部是產值與就業人口最高的產業，雖然對等關稅32%暫緩，但還是受原先所實施25%的232條款措施關稅影響，尤其中國鋼鐵低價傾銷與洗產地，勢必衝擊到在歐洲與東南亞市場。

陳其邁表示，希望行政院在金融方面包括擴大資金動能、降低資金成本等各項給予大力支持，協助金屬、石化等產業順利度過難關。

陳其邁也以資通訊產品說明，美國市場佔台灣外銷市場52%、電子零組件13%，若在這次中美貿易戰，台商必須轉換生產基地，對於企業分散市場風險的考量，政府須給足夠支持，並在政策上與美方、國際談判獲取支持。

陳其邁也建議，在適時、適當情況下，放寬銀行準備率與提供專案資金，讓銀行在貸款展延或降息等能有更多空間、更低資金成本，以因應未來產業資金需求，讓市場資金有足夠動能支援企業。

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他也提到，放寬保證額度能提高企業承保上限，研議政策性紓困貸款的呆帳提列準備率等，以滿足企業急性資金需求。

最後，陳其邁也提及適時檢討美國商品在台灣所面臨到非關稅各種政策性問題、門檻；同時，擴大公共建設，透過市場消長，政府以更強力公共建設政策支持，以滿足內需市場，擴大民間消費提供正面幫助。（編輯：陳仁華）1140410