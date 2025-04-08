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漢翔首季新訂單逾85億 勇鷹高教機今年拚交25架

2025/4/8 18:09
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（中央社記者江明晏台北8日電）漢翔表示，今年第1季，已在民用飛機與發動機方面，向國際大廠爭取逾85億元新訂單，去年未實現的7架勇鷹高教機近期交付完畢，今年依合約將再交18架，今年估將交機25架，另漢翔研發「無人機反制系統」今年也能看見成果。

漢翔今天舉辦線上法人說明會，在國際供應鏈不穩定情況下，漢翔去年合併營收新台幣393億元、較前年微幅成長；稅前淨利27.8億元，則較前年減少2.2%；每股盈餘（EPS）為2.3元，有微幅下降，仍配發現金股利1.38元，維持配發率60%。

回顧113年度，漢翔指出，由於國外供應鏈斷鏈問題，系統件供應商無法如期交貨，致使新式高教機未能完成該年度18架的交機目標，加上延遲罰款，影響整體獲利表現，但疫後民航市場顯著復甦，漢翔民用業務持續成長，補上國防業務缺口，使113年全年營收繳出創高成績。

展望114年，漢翔指出，全球航空旅運需求快速增加，今年第1季，漢翔已在民用飛機與發動機方面，向歐、美、日等大廠爭取到逾85億元的新訂單；國防業務方面，去年未能實現的7架勇鷹高教機近期交付完畢，加上今年依合約將再交出18架，目前漢翔正全力趕赴。其他如IDF、F-16、軍用直升機等各型軍機維修業務持續執行，勇鷹機隊的後勤維保需求也隨著量產攀上高峰。

此外，漢翔指出，政府積極發展軍工產業，114年國防預算整體規模超過5500億元，尤其無人機成為各國爭相發展的主流，漢翔在台灣無人機產業扮演關鍵帶頭角色，從零組件、機身結構到整機產品都能能協助國內廠商生產，而漢翔本身則著力於「無人機反制系統」研發，預計今年就能看見成果。

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應對市場動盪，漢翔表示，今年力拚轉型，3月正式推出儲能產品「電力島」，打造彈性用電方案，並與馬來西亞的縱橫集團合作，目標將「電力島」推廣至東南亞；此外，也結合縱橫集團的技術，規劃在漢翔美國廠開闢生技醫療產品專用產線，對目前川普2.0帶來的各項經濟衝擊展開布局。

漢翔也表示，岡山廠區正式啟用鍛造廠，讓發動機製造邁入更高階、更高附加價值的製程升級；另外，「熱塑性複合材料」持續開發，將能實現用更低的成本產出更高的品質。（編輯：楊凱翔）1140408

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