證交所：上市公司首季營收成長 已公告公司年增27%

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）美國對等關稅風暴重創全球股市，證交所持續信心喊話，今天收盤後再發出2篇新聞稿，指出已有467家上市公司完成3月營收公告，占整體上市公司約4成。據統計，累計第1季營收新台幣4兆9970億元，年增幅達27.69%，展現台灣上市公司營運動能。

證交所分析，已公告的上市公司中，可觀察到來自半導體、電子零組件、電腦及週邊設備、網路通訊設備等產業的龍頭企業，包括聯電、台達電、鴻海、國巨、智邦、華碩、瑞昱、廣達、研華、大立光、奇鋐、聯詠、欣興、緯創、緯穎等，在所屬產業面對全球經濟環境變化，仍展現出一定的營運韌性與市場調適能力。

證交所指出，雖然當前國際政經局勢與主要經濟體貿易政策變化，包括新關稅措施等，對部分產業帶來不確定性，惟截至目前已公告的營收資料顯示，部分企業仍具備彈性調整策略與穩定供應的能力。

未來將持續關注整體產業鏈發展與財務資訊公告進度，並透過資訊揭露平台即時提供市場資訊，協助投資人掌握企業營運狀況。

另外證交所也鼓勵上市公司可視資金狀況等因素，適時啟動庫藏股買回計畫，以穩定市場信心、維護股東權益。今天提出更具體的獎勵措施，將上市公司啟動庫藏股且執行率佳，納入公司治理評鑑額外加分參考。

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證交所表示，如上市公司董事會決議通過買回庫藏股，買回目的為轉讓給員工，且執行比率較佳者，證交所將視公司執行情形，提報公司治理評鑑暨諮詢委員會討論通過後予以額外加分。

此外，為便利上市公司儘速買回庫藏股以穩定股價，近期上市櫃公司實施庫藏股得簡化申報後買回流程，除現行書面申報外，得以電子郵件或電話聯繫確認等方式辦理。（編輯：黃國倫）1140409