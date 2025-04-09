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仁寶3月營收月增12.9% 與客戶洽商關稅生效後出貨

2025/4/9 19:47（4/9 20:51 更新）
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筆電代工廠仁寶表示，9日美國對等關稅生效前客戶仍正常出貨，關稅生效後，仁寶目前正與客戶積極洽商後續配合及出貨模式。圖為仁寶董事長陳瑞聰。（中央社檔案照片）
筆電代工廠仁寶表示，9日美國對等關稅生效前客戶仍正常出貨，關稅生效後，仁寶目前正與客戶積極洽商後續配合及出貨模式。圖為仁寶董事長陳瑞聰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北9日電）筆電代工廠仁寶受惠於季底拉貨需求，今天公布3月合併營收新台幣762.27億元，月增12.9%，年減2.3%；仁寶表示，對等關稅生效後，正與客戶積極洽商後續配合及出貨模式。

仁寶今年第1季累計合併營收約1990.98億元，年減0.2%，為近20季低點。

仁寶3月筆記型電腦出貨290萬台，月增80萬台；第1季筆電出貨700萬台，季減10.3%，年減6.7%。

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美國對等關稅今天生效，市場傳出電腦品牌廠已通知供應鏈，銷往美國的筆電暫停出貨2週。仁寶對中央社記者表示，9日美國對等關稅生效前客戶仍正常出貨，關稅生效後，仁寶目前正與客戶積極洽商後續配合及出貨模式。

仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）2月27日出席法人說明會表示，今年資本支出將達新台幣100億元，較去年增加30億元，主要用於中國以外地區擴產，預期伺服器營收今年將成長高雙位數（high double digit）。1140409（編輯：黃國倫）1140409

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仁寶
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